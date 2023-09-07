Бывшему замглавы Минцифры Паршину продлили арест

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок пребывания под стражей бывшему замглавы Минцифры Максиму Паршину, обвиняемому в экономическом преступлении. Под арестом он пробудет как минимум до 12 декабря, о чем сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Паршина преследуют по делу о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Примечательно, что сразу после задержания ему избрали более мягкую меру пресечения.

По версии следствия, коррупционное вознаграждение бывший чиновник получил от гендиректора ООО "БФТ-Холдинг" Александра Моносова, которому 7 сентября тоже продлили арест. Сумма взятки оценивается силовиками в 3,5 млн рублей.

фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram