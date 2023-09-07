Пропал уволенный на днях директор петербургского НИИ вакцин и сывороток

Полиция проверяет информацию об исчезновении в Москве директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктора Трухина, о чем пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Согласно заявлению дочери Трухина, он перестал выходить на связь начиная с в понедельника 4 сентября.

Тем временем, происшествие прокомментировала пресс-служба Федерального медико-биологического агентства, утверждающая, что 4 сентября Трухин был уволен из НИИ из-за финансово-хозяйственных нарушений.

В прошлом году по делу о взятке арестовали заместителя Трухина.

Фото: ЗАКС.Ру