Эрмитаж приступил к передаче РПЦ саркофага Александра Невского

Серебряный саркофаг с внутренним деревянным ковчегом из комплекса гробницы Александра Невского отправлена из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру, сообщил 8 сентября ТАСС. Прочие элементы поступят в распоряжение РПЦ после завершения реставрации.

"Сегодня передается внешний серебряный саркофаг и внутренний деревянный ковчег. Остальной комплекс гробницы Александра Невского, включающий пятиярусную пирамиду, два подсвечника и две трофейные композиции из оружия и знамен, будет передан после завершения реставрации", — рассказали информагентству в пресс-службе музея.

Экспонаты перевозятся в лавру в специально оборудованных деревянных ящиках, что обусловлено их больной массой. Как уточнили в Эрмитаже, общий вес саркофага с крышкой составляет около 600 килограммов.

О передаче РПЦ раки Александра Невского стало известно в середине мая. В Министерстве культуры прокомментировали это заявлением о том, что реликвия поступит в пользование церкви сроком на 49 лет. В ведомстве обещали следить за состоянием шедевра русского искусства XVIII века.

Фото: ЗАКС.Ру