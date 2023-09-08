МВД сообщило о задержании лидеров неонацистской группировки

Сотрудники полиции совместно с представителями иных силовых структур задержали лидеров неонацистской группировки "Белая масть", рассказала 8 сентября официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее сообщению, участники группировки поддерживали связь с зарубежными правыми радикалами.

"По предварительной информации, участники группировки готовили совершение на территории Российской Федерации серии тяжких преступлений, направленных, в том числе, против интересов страны", — заявила Волк.

Следствие возбудило уголовные дела по статьям о публичных призывах к терроризму (ст. 205.2 УК РФ) и экстремизму (ст. 280 УК РФ), а также о возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ). Фигуранты были заключены под стражу.

Задержания участников группировки прошли в нескольких регионах России. Среди задержанных оказались в том числе ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления, включая экстремистские и общеуголовные статьи.

По словам Волк, в ходе обысков силовики обнаружили нацистскую символику, атрибутику и литературу. "Изъято, предположительно, холодное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения, учебное оружие и боеприпасы", — отметила она.

В конце августа стало известно об обысках у участников "Белой масти".

Фото: ЗАКС.Ру