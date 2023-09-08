Кадастровая стоимость многоквартирных домов в Петербурге выросла почти на две трети

В Петербурге пересчитали кадастровую стоимость 3,4 миллиона объектов городской недвижимости, включая квартиры, нежилые помещения, незавершенные и иные объекты, обратил внимание 8 сентября РБК. В результате их суммарная цена увеличилась на 78,5 % — с 68,9 миллиарда рублей до 122,9 миллиарда рублей.

Сведения об изменениях опубликованы в отчете СПб КБУ "Кадастровая оценка". Согласно документу, учреждение заново оценило 3 431 182 объекта недвижимости в Петербурге. Речь идет о 128 519 зданиях, 16 503 сооружениях, 2 630 152 жилых и 587 549 нежилых помещениях. В общей сложности они подорожали на 54,7 миллиарда рублей.

В частности, кадастровая стоимость многоквартирных домов прибавила в стоимости 60 %, малоэтажная застройка, коттеджи и ИЖС подорожали на 77,9 %, объекты производственного назначения — на 85,4 %, а коммерческого — на 93,4 %. Стоимость административных и бытовых объектов увеличилась на 122,7 %.

"Наиболее значительное изменение стоимости произошло в группе "Объекты, предназначенные для хранения транспорта" и "Объекты с индивидуальным подбором УПСС" (укрупненных показателей стоимости строительства) от 147.9 % до 888.3 %", — говорится в отчете.

Кадастровая стоимость применяется при расчете налога на имущество. Новая стоимость объектов будет учитываться со следующего года, тогда же вступит в силу повышение ставки налога с 1,5 % до 2 %, уточнил РБК.

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