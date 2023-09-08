В Петербурге силовики задержали подозреваемого в возбуждении ненависти к русским

Бывший житель Белгородской области был задержан в минувший четверг в Петербурге по подозрению в возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ), сообщил "Интерфакс". По версии следствия, призывы 33-летнего гражданина были обращены против русских.

"В ходе предварительного следствия установлено, что в социальных медиа опубликовано обращение 33-летнего мужчины, ранее проживавшего в Белгородской области, призывающего к совершению противоправных действий против русских граждан", — цитирует информагентство сообщение СК по Белгородской области.

Уголовное дело возбудили белгородские следователи. Ожидается, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее гражданин привлек содержанием своих постов внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Последнему был представлен доклад по ситуации и выясненным обстоятельствам.

В пятницу МВД сообщило о задержании в ряде регионов России лидеров неонацистской группировки "Белая масть".

Фото: ЗАКС.Ру