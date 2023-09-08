Памятная плита в честь защищавших Ленинград севастопольцев появилась на Пискаревском кладбище

Памятную плиту в честь защищавших Ленинград севастопольцев открыли 8 сентября на Пискаревском мемориальном кладбище, сообщили в пресс-службе губернатора. Помимо Александра Беглова в церемонии приняли участие глава Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и другие официальные лица.

В своей речи Беглов напомнил о ленинградцах, защищавших Севастополь, и пришел к выводу о том, что победа в Великой Отечественной войне была общей для жителей СССР. Также он не отказал себе в возможности высказаться о нынешнем положении дел и лично о президенте Владимире Путине.

"Под руководством президента Владимира Владимировича Путина наша страна возродилась, — поведал присутствующим губернатор. — Крым и Севастополь благодаря политической воле нашего президента вернулись в состав России. Сегодня мы продолжаем борьбу за правду. Севастополь защищает Россию от наследников фашистов".

В свою очередь Развозжаев назвал открытие памятной плиты знаковым для Севастополя событием.

Ранее Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский обратились к петербуржцам в связи с Днем памяти жертв блокады.

Фото: gov.spb.ru