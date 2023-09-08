Беглов и Бельский обратились к петербуржцам в связи с годовщиной начала блокады

Губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский выпустили 8 сентября совместное обращение в связи с Днем памяти жертв блокады. В опубликованном тексте они проводят параллели между событиями Великой Отечественной войны и современностью.

"В этот день в 1941 году вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо. Начался отсчет страшных 900 дней и ночей блокады. Жертвами голода и холода, нацистских бомбежек и обстрелов стали более миллиона мирных жителей — стариков, женщин и детей", — говорится в обращении.

Авторы обратили внимание на то, что в прошлом году Городской суд Петербурга признал блокаду геноцидом народов СССР. Они заявили, что наравне с немецкими и финскими войсками Ленинград осаждали представители еще 10 европейских стран. "Сегодня правительства этих государств вновь поддерживают нацистов, воюющих против России", — говорится в обращении.

Также текст содержит обещание не допустить возможности того, "чтобы сегодня идейные наследники фашистов вновь убивали безвинных людей за желание говорить по-русски, терзали нашу историческую землю, уничтожали память о нашем героическом прошлом". При этом непосредственно спецоперация или предшествовавшие ей события в Донбассе нигде в обращении прямо не называются.

Ранее стало известно, что Смольный отказался от планов проведения 27 января 2024 года парада в честь 80-летия полного снятия блокады Ленинграда. Сделано это было по просьбе Минобороны.

Фото: gov.spb.ru