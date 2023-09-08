ФСБ сообщила о задержании несостоявшегося шпиона в Калининградской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Калининградской области несостоявшегося шпиона, сообщил 8 сентября ТАСС со ссылкой на спецслужбу. Гражданина Украины ждет выдворение за пределы России.

"В рамках проведения <...> оперативно-розыскных мероприятий выявлен гражданин Украины 1996 года рождения, прибывший в регион для сбора информации по заданию Агентства внутренней безопасности Республики Польша", — говорится в сообщении ведомства. Поимкой украинца занимались сотрудники ФСБ по Калининградской области, в том числе состоящие в пограничном управлении ведомства.

Задержанному вынесли официальное предупреждение о недопустимости действий, подпадающих под действие статьи о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В ближайшее время его выдворят из страны с установлением длительного запрета на повторный въезд.

В конце августа ФСБ завела в Калининградской области уголовное дело о нарушении требований по защите гостайны. Фигурантом стал глава одного из отделов предприятия военно-промышленного комплекса в регионе.

Фото: ЗАКС.Ру