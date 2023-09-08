Петербуржцы обратились в суд из-за антиковидного постановления Смольного

Городской суд Петербурга принял к производству административный иск группы граждан с требованием отменить ряд положений постановления городского правительства № 121, регламентирующего соблюдение антиковидных правил. Заинтересованными лицами по иску указаны губернатор Александр Беглов и региональные управления МЧС, Росгвардии, МВД и Роспотребнадзора, а также администрация Центрального района города.

"Административные истцы просят суд о признании недействующими пунктов 1, 2-50 постановления правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 <...> с момента принятия постановления правительства Санкт-Петербурга от 25 мая 2023 года № 510 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"", — сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В упомянутом истцами постановлении говорится о продлении требований антиковидного режима в Петербурге с конца мая по конец августа. Сами оспариваемы пункты касаются введения режима повышенной готовности и требований к организациям и индивидуальным предпринимателям.

Предварительное заседание по делу назначено, сообщили в судебной пресс-службе.

В конце августа Беглов продлил действие антиковидных запретов до сразу завершения 2023 года. Сейчас в городе запрещено публичное курение кальянов и проведение пикетов и демонстраций.

Фото: ЗАКС.Ру