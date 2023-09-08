Муниципальные слушатели SHAMAN с дальних секторов

Более полумиллиона рублей потратили петербургские муниципалитеты, чтобы отправить своих жителей на стадионный концерт Ярослава Дронова, известного как SHAMAN. На "Газпром Арене" хотят собрать 60 тысяч зрителей. Треть билетов распространяют бесплатно. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

Петербургский концерт SHAMAN в рамках гастрольного тура состоится 9 сентября на "Газпром Арене". В сообщении организатора на сайте по продаже билетов сообщается, что площадка будет рассчитана на 60 тысяч человек. Гостей будет ждать коллективное исполнение песни "Я русский", а также публике будут представлены новые песни.

Накануне выступления в Петербурге проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Концерт станет продолжением серии мероприятий. Выступление организовывает АНО "Пять звезд" при поддержке Смольного. О том, что артист подготовит специальные номера по случаю памятной даты, заявил председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин во время пресс-конференции ТАСС.

- Такой нестандартный ход, но мы пошли на это, и в этом году на нашей крупнейшей площадке, стадионе "Газпром Арена" состоится большой концерт исполнителя SHAMAN. Вы знаете, что сегодня Ярослав является лидером патриотического музыкального направления, в том числе для молодой аудитории. И при нашей поддержке, поддержке правительства города состоится этот большой концерт, который тоже будет посвящен памятной дате, - заявил Болтин.

Кроме того, глава комитета заявил, что порядка 20 тысяч билетов организаторы распространили бесплатно: среди районов, ветеранских организаций и силовых структур. Также среди гостей будут различные члены волонтерских организаций. Издание "Фонтанка" писало, что в одном из учреждений Приморского района разыгрывали билеты среди посетителей.

На сайте "Кассир.ру" цены билетов на выступление Дронова варьируются от 700 до 26 000 рублей. Билеты на танцпол, фанзону и на сектора не превышают 3 тысяч рублей. От 8 тысяч рублей стартуют VIP-места. Дороже только ложи. Еще за 100 тысяч рублей самые преданные фанаты автора песни "Я русский" смогут приобрести SUPER VIP билет. За эти деньги можно будет попасть на площадку через отдельный вход, встретиться с артистом, поприсутствовать на саунд-чеке, а также получить мерч.

Часть билетов выкупили несколько муниципальных образований города. Об интересе муниципалов к концерту ЗАКС.Ру рассказывал еще за три недели до события. "Фонтанка" писала, что муниципалам "рекомендовали выкупить до 200 билетов" в каждом районе. Всего удалось найти 11 муниципалитетов, которые решили отправить на концерт своих жителей. Все оформлялось через закупку у единственного поставщика. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок. С помощью местного самоуправления организаторам удалось реализовать более 800 билетов. Бюджетам муниципалов они обошлись примерно в 650 тысяч рублей.

Больше всех билетов купила местная администрация МО "Смольнинское". Глава округа Григорий Ранков рассказал ЗАКС.Ру, что за местный бюджет было приобретено порядка 350 пригласительных. Найти подписанный контракт не удалось, однако, согласно плану-графику закупок на эти цели выделили 246,2 тысяч рублей. Все билеты до 1000 рублей, добавил Ранков.

В местной администрации МО "Васильевский" всего приобрели 140 билетов. Муниципалы трижды покупали пригласительные: сперва заказали партию из 50 штук на 30 тысяч рублей, потом 70 билетов за 42 тысячи рублей, а затем еще 20 за 12 тысяч рублей. Всего округ отдал за них 84 тысячи рублей. Дополнительные билеты пришлось покупать из-за большого спроса, говорится в сообщении на странице муниципалитета "ВКонтакте".

Третье место по уровню поддержки "лидера патриотического направления" разделили МО "Юго-Запад" и соседний МО "Южно-Приморский". Оба закупили по 60 билетов. "Юго-Запад" заплатил за них 36 тысяч рублей, а "Южно-Приморский" - 65 тысяч рублей.

Чуть меньше, 50 билетов, купила местная администрация МО "Академическое". Там на эти цели потратили 65 тысяч рублей.

В МО "Гагаринское" ограничились лишь 20 билетами, которые обошлись в 18 тысяч рублей. Столько же билетов приобрели в МО "Семеновский", но потратили на них меньше - 12 тысяч рублей.

МО "Город Ломоносов" купил 40 билетов за 36 тысяч рублей. По 35 билетов купили МО "Северный" и МО "Финляндский округ" за 50 и 28 тысяч соответственно. Еще 30 билетов за 18 тысяч рублей купили в МО "Пискаревка".

Шанс услышать Ярослава Дронова вживую был и у жителей МО "Прометей", однако, судьба распорядилась иначе. Муниципалы сперва выделили на покупку 44 билетов 26 тысяч рублей, а потом отменили контракт.

В основном муниципалы покупали билеты на самых дальних секторах. Лучший обзор будет у жителей МО "Семеновский", МО "Гагаринское" и МО "Северный" с сектора B210 - они будут сидеть прямо напротив Ярослава Дронова. Поближе к SHAMAN подсядут петербуржцы, зарегистрированные в МО "Академическое" - на сектор A104. Ближе всех к артисту будут жители МО "Финляндский округ". У них будут проходки на танцпол. Где расположатся жители МО "Южно-Приморский" и МО "Смольнинское", неизвестно - ЗАКС.Ру не удалось обнаружить контракты.

Глава округа "Южно-Приморский" Юрий Епифанцев в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что не видит ничего особенного в том, что муниципалы покупают билеты на концерт Дронова.

- Пришло предложение коммерческое. Нам их присылают каждый раз то театры, то цирки и так дальше. Мы про Новый год уже озаботились, решили, что будем делать. Остались вот эти деньги. Мы решили отправить на SHAMAN своих людей, жителей Южно-Приморского, только и всего. Придраться так можно к любым действиям муниципальных органов. А то, что мы в цирк покупаем билеты - это ничего? Нормально? - рассказал Епифанцев.

Разовая покупка билетов на концерт Дронова, действительно, не сильно выделяется среди трат муниципалов, даже у МО "Смольнинское". Муниципальные образования ежегодно тратят миллионы рублей на покупку билетов в театры, концерты, экскурсии и другие развлечения для своих жителей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру