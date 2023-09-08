Роспотребнадзор насчитал свыше 50 пострадавших после массового отравления в петербургской школе

К настоящему времени 25 человек находятся в стационарах Петербурга после массового отравления в школе № 608 Кировского района, сообщили 8 сентября в региональном управлении Роспотребнадзора. Из числа госпитализированных только трое оказались взрослыми.

Всего ведомство зафиксировало 56 случаев кишечной инфекции в связи с инцидентом. Заражение обнаружено у учеников и педагогов школы, а также у сотрудника поставляющего питание комбината питания "Кировский".

"Согласно результатам лабораторных исследований методом ПЦР у 13 заболевших детей обнаружена Salmonella", — отметили в ведомстве.

В школе и пищеблоке были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, уточнили в Роспотребнадзоре. В учебном заведении отсутствуют условия для соблюдения правил гигиены, не проводится уборка и дезинсекция, живут насекомые. На пищеблоке не соблюдаются правила хранения продуктов и приготовления блюд, а вместе с ними и правила дезинфекции и прохождения сотрудниками медосмотров.

Роспотребнадзор провел противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия, обучение в школе временно перевели на дистанционный режим. Сотрудники комбината без медсправок отстранены от работы.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления.

Фото: ЗАКС.Ру