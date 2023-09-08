СК возбудил уголовное дело из-за отравления в петербургской школе

Массовое отравление в петербургской школе № 608 Кировского района привело к возбуждению уголовного дела, рассказали в Главном следственном управлении СК по региону. Произошедшее квалифицировали как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Дело возбуждено следственным отделом по Кировскому району регионального ГСУ по результатам проведения организованной ранее доследственной проверки. Следователи совместно с сотрудниками петербургского управления Роспотребнадзора осмотрели место происшествия. Сейчас выясняются обстоятельства, приведшие к отравлению детей и педагогов.

"Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица (лиц) причастных к совершению указанного преступления", — отметили в Следкоме.

Как накануне писала "Фонтанка" со ссылкой на комитет здравоохранения, госпитализация потребовалась 24 ученикам. При этом среди отравившихся были и взрослые. Изначально сообщалось о 13 госпитализированных.

UPD: Как сообщили в Следственном комитете, о ходе расследования будет доложено председателю ведомства Александру Бастрыкину.

Фото: Telegram-канал "ГСУ СК РФ по СПб"