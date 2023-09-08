Половина участников ДЭГ в Псковской области проголосовала к середине первого дня

В первый из трех дней голосования за кандидатуру губернатора в Псковской области свои голоса к 15:00 отдали 6,99% избирателей. В абсолютных цифрах это 31 664 человека, передает "Псковская лента новостей".

Из числа тех, кто зарегистрировался в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), к тому же часу 8 сентября отдали свой голос уже 59% человек.

Отметим, что в Псковской области 8-10 сентября также проходят муниципальные выборы. С них сняли семь списков партии "Яблоко", из-за чего партия пожаловалась в силовые структуры.

Фото: ЗАКС.Ру