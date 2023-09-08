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Новости 18:20

После бесед с чекистами об экстремизме Алексея Горинова поместили в ШИЗО

фото ЗакС политика После бесед с чекистами об экстремизме Алексея Горинова поместили в ШИЗО

Первый в России осужденный по статье о фейках про армию (ст. 207.3 УК) Алексей Горинов оказался в штрафном изоляторе. Об этом рассказала группа его поддержки в Telegram. В более строгих условиях он проведет шесть суток.

Дисциплинарное взыскание, по официальной версии, досталось заключенному из-за того, что он отказался представиться в рамках профилактического учета.

Двумя днями ранее к Горинову приходили сотрудники ФСБ. Они интересовались отношением бывшего московского мундепа к экстремистским и террористическим организациям. Силовики пообещали повторить беседу.

Напомним, что из-за пацифистского выступления на заседании муниципального совета Красносельского округа 61-летнего Алексея Горинова прошлым летом приговорили к семи годам заключения. Впоследствии срок сократили на один месяц.

фото: Telegram-канал "Свободу Алексею Горинову!"


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