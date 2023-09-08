Правительство Петербурга хочет установить порядок проведения физкульт мероприятий

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание законопроект по изменению закона об основах политики города в области физической культуры и спорта. Документ опубликован в базе документов парламента.

Согласно бумаге, закон предлагается дополнить нормой о том, что правительство Петербурга определяет "порядок проведения физкультурных мероприятий вне предназначенных для этого мест". Цель этого - содействие развитию массового спорта в городе, пояснил в материалах к законопроекту представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко.

"Проведение массовых физкультурных мероприятий способствует увеличению доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также популяризации и пропаганде здорового образа жизни среди жителей Санкт-Петербурга, что полностью соответствует приоритетным направлениям развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге", - написал Сухенко.

После принятия законопроекта, правительство выпустит специальное постановление о правилах проведения физкультурных мероприятий, уточнил представитель Беглова. Он добавил, что дополнительных денег на реализацию норм не потребуется.

София Саттарова / Фото: Unsplash