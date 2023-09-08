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Новости 19:35

Суд не стал арестовывать петербурженку по делу о поджоге военкомата

фото ЗакС политика Суд не стал арестовывать петербурженку по делу о поджоге военкомата

Выборгский районный суд Петербурга отказал следствию и не стал заключать под стражу 59-летнюю жительницу города Елену Комаричеву, которую обвиняют в поджоге здания районного военкомата (Диагональная улица, дом 4к2). Объединенная пресс-служба городских судов сообщает, что ей избрали запрет определенных действий. Мера будет действовать как минимум до 6 ноября.

Инцидент случился накануне: женщина, по версии следствия, подожгла дверь запасного выхода, вскоре после чего была задержана. Пламя быстро потушили.

Утверждается, что перед криминальным деянием фигурантка "вступила в сговор с неустановленными лицами". Дело расследуют по ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт).

Фото: ЗАКС.Ру


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