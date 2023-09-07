Силовики задержали петербурженку, заподозренную в попытке поджечь военкомат

Петербургские правоохранители задержали женщину, которая, по их мнению, намеревалась поджечь здание военкомата в окрестностях станции метро "Лесная" (Выборгский район). Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на свои источники.

По данным медиапроекта Mash на Мойке, задержанная около 18:50 плеснула горючую жидкость на дверь учреждения. Здание расположено по адресу Диагональная улица, дом 4к2.

Предыдущие нападения на петербургские военкоматы датируются концом июля и началом августа. Попытки поджечь здания Минобороны предпринимались на Английском проспекте и на Большой Монетной улице. В первом случае предполагаемого злоумышленника не стали арестовывать, а во втором заключили под стражу.

Фото: ЗАКС.Ру