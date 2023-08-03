Обвиняемую в поджоге петербургского военкомата не стали отправлять в СИЗО

Октябрьский районный суд Петербурга отказал следствию и не стал помещать под стражу Жумагул Курбанову, обвиняемую в поджоге военкомата на Английском проспекте. Дело расследуется по ч.2 ст.167 УК (умышленное повреждение или уничтожение имущества), передает объединенная пресс-служба городских судов.

Женщине избрали домашний арест до 1 октября. Следствие оценивает ущерб от поджога входной двери в здание в 150 тысяч рублей.

Ранее СМИ сообщали, что 66-летняя фигурантка сотрудничает со следствием. Со слов Курбановой, ее убедил пойти на преступление неизвестный человек, пообещав заплатить 50 тысяч рублей.

Отметим, что только на этой неделе в городе и области было зафиксировано четыре попытки поджечь здания военкоматов, из-за чего городские власти решили усилить их охрану. Подробнее о волне нападений на объекты Минобороны читайте в материале ЗАКС.Ру.

фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга (скриншот видео)