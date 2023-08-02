В Петербурге задержана подозреваемая в поджоге военкомата на Английском проспекте

Сотрудники уголовного розыска задержали минувшей ночью подозреваемую в поджоге дверей военного комиссариата на Английском проспекте, сообщила 2 августа "Фонтанка". Сам инцидент произошел накануне вечером, по его итогам никто не пострадал.

Как утверждает издание, около половины третьего ночи полиция задержала 66-летнюю петербурженку у квартиры в доме по Кустарному переулку. Следствие полагает, что это она положила к дверям военкомата тряпку и подожгла ее. Огонь потушили охранники учреждения, они же вызвали полицию.

Как передает РИА "Новости", задержанная уже дала признательные показания. Из ее слов следует, что она считала, будто поджигает офис мошенников, похитивших ее деньки, рассказал информагентству источник, близкий к правоохранителям. "Убедил ее в этом неизвестный, который еще в марте утверждал, что он сотрудник "безопасности Центробанка" и помогает ей", — добавил он.

Также из показаний следовало, что за поджог петербурженке якобы обещали заплатить 50 тысяч рублей. При этом перевели ей только две тысячи из обещанной суммы. На эти деньги она купила бензин и масло, следует из показаний задержанной.

Днем ранее правоохранители задержали 53-летнюю женщину за угрозы поджечь военкомат в Сестрорецке. До этого тушить пришлось вход в военкомат на улице Чайковского.

Фото: ЗАКС.Ру