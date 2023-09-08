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Новости 20:25

Река Славянка вновь подверглась загрязнению

фото ЗакС политика Река Славянка вновь подверглась загрязнению

Сотрудники Северо-Западного Росприроднадзора прислушались к новым жалобам на состояние воды в реке Славянка и совершили выезд в Пушкинский район Петербурга. Специалисты установили, что в реку в последнее время действительно попадали загрязненные стоки.

"Сточные воды белесого цвета поступали в реку из ручья, а в ручей через выпуск сточных вод Слав – 11", - говорится в сообщении ведомства.

При этом непосредственно во время инспекции сброс стоков не обнаружили. Пробы воды взяли выше и ниже впадения ручья в реку. Чиновники также ищут абонентов, по чьей вине могло случиться загрязнение.

Летом проблемой качества воды в Славянке заинтересовалась депутат ЗакСа Марина Шишкина.

фото: rpn_szfo / Telegram (скриншот видео)


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Упоминаемые персоны
Шишкина Марина Анатольевна 




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