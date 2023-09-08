Призывы к "противоправным действиям против русских граждан" привели к аресту

Следственный комитет сообщил об удовлетворении судом ходатайства в отношении 33-летнего жителя Белгородской области, о задержании которого на территории Петербурга стало известно в пятницу, 8 сентября. Задержанного, которого, по сведениям "Коммерсанта", зовут Амид Юсубов, заключили под стражу.

Мужчину преследуют по обвинению в возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК).

В вину фигуранту вменяют воззвание, размещенное в социальных сетях и записанное в Петербурге. Деяние охарактеризовано ведомством как "обращение, призывающее к совершению противоправных действий против русских граждан". Ранее оно привлекло внимание главы СК Александра Бастрыкина. К расследованию подключились также сотрудники ФСБ.

Фото: ЗАКС.Ру