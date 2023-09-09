В Псковской области проголосовали уже три четверти от всех участников ДЭГ

По итогам первого дня трехдневного голосования на губернаторских выборах в Псковской области общая явка составила 10,6%. Это равносильно 48 тысячам проголосовавших граждан.

Из тех, кто зарегистрировался в сервисе дистанционного голосования (ДЭГ), к концу 8 сентября проголосовал 71% избирателей. За губернаторский пост, помимо действующего главы региона Михаила Ведерникова ("Единая Россия"), борются три кандидата: от КПРФ, ЛДПР и Партии Роста. Партия "Яблоко" решила не выдвигать своего представителя на губернаторские выборы. До выборов муниципального уровня ее кандидатов не допустили.

Издание "Псковская губерния" отмечает, что наиболее низкая посещаемость нынешней электоральной процедуры наблюдается в Великолукском, Порховском и Псковском районах области При этом новых данных по самому Пскову пока официально не представлено вовсе.

Фото: ЗАКС.Ру