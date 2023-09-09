Силовики закрыли петербургский бар "Руки Вверх"

Накануне поздно вечером омоновцы навестили петербургский бар "Руки Вверх" возле площади Московских ворот, о чем пишет издание 78.ru.

Визит был связан с недовольством жителей соседних домов, которые жалуются на шум по ночам, обслуживание несовершеннолетних и реализацию запрещенных веществ.

По итогам рейда правоохранители приостановили работу заведения и задержали не менее семи человек.

В прошлом году возле бара "Руки Вверх" случилась драка с участием шоумена Станислава Барецкого, приведшая к его госпитализации.

Фото: ЗАКС.Ру