В Петербурге зафиксировали новое массовое отравление: на этот раз - готовой едой

Петербургское управление Роспотребнадзора сообщило о новом массовом пищевом отравлении в городе. С ним столкнулись пользователи сервиса доставки "Самокат". По последним данным, отравились 34 человека, заказавшие через сервис готовую еду марки "Грин бокс".

Ведомство инициировало санитарно-эпидемиологическое расследование инцидента. При осмотре производственных помещений компании "Грин бокс" выявили грубые нарушения. Речь, среди прочего, идет о "несоблюдении поточности технологических процессов приготовления блюд, сроков годности, условий хранения и реализации продукции, невыполнении требований в части прохождения медицинских осмотров персоналом предприятия, несоблюдении требований к санитарному содержанию помещений".

Производящей готовую еду компании временно запретили осуществлять деятельность.

По новейшим данным комитета по здравоохранению, в Боткинской больнице оказывают помощь 38 людям, которые отравились купленной через "Самокат" едой.

Накануне стало известно о более пятидесяти случаях кишечной инфекции, диагностированной у учеников и педагогов школы №608 Кировского района. Почти половине отравившихся потребовалась госпитализация. Питание в школу поставлял комбинат "Кировский".

Фото: ЗАКС.Ру