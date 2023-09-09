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Новости 15:44

SHAMAN выстрелил из пушки Петропавловской крепости

фото ЗакС политика SHAMAN выстрелил из пушки Петропавловской крепости

В преддверии концерта на стадионе "Газпром Арена" певец патриотических песен Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, совершил прогулку по местам основания Петербурга.

Издание 78.ru запечатлело осуществленный артистом полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. Сделал это он вместе с блокадницей. Символическое событие приурочили к предстоящей годовщине снятия блокады.

О том, как петербургские муниципалитеты обеспечивали "явку" для стадионного концерта SHAMAN, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру


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