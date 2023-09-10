В Великом Новгороде полиция составила протоколы на трех кандидатов от "Яблока"

Вечером в субботу правоохранители задержали в Великом Новгороде троих кандидатов от "Яблока", участвующих в избирательной кампании по выборам в городскую Думу. На них составили протоколы о неповиновении законным требованиям полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) из-за отказа выйти из машины.

Как рассказали в пресс-службе "Яблока", кандидаты Виктор Шалякин и Анна и Ксения Черепановы прибыли минувшим вечером к одному из избирательных участков для встречи с наблюдателем. На месте их машину заблокировали три автомобиля полиции.

"Кандидаты в депутаты показали полицейским свои документы из окна машины, но не стали ее покидать. Полиция расценила это как "неповиновение" ее законным требованиям", — рассказали в "Яблоке".

Всех троих доставили в отдел полиции для составления протокола. Домой их отпустили только в три часа ночи, рассказала Ксения Черепанова в своем Telegram-канале.

Ранее Черепанова рассказывала о подозрительной активности на трех избирательных участках в Новгороде после завершения первого дня голосования.

Фото: Telegram-канал Ксении Черепановой