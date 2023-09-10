ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:28

В Великом Новгороде полиция составила протоколы на трех кандидатов от "Яблока"

фото ЗакС политика В Великом Новгороде полиция составила протоколы на трех кандидатов от "Яблока"

Вечером в субботу правоохранители задержали в Великом Новгороде троих кандидатов от "Яблока", участвующих в избирательной кампании по выборам в городскую Думу. На них составили протоколы о неповиновении законным требованиям полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) из-за отказа выйти из машины.

Как рассказали в пресс-службе "Яблока", кандидаты Виктор Шалякин и Анна и Ксения Черепановы прибыли минувшим вечером к одному из избирательных участков для встречи с наблюдателем. На месте их машину заблокировали три автомобиля полиции.

"Кандидаты в депутаты показали полицейским свои документы из окна машины, но не стали ее покидать. Полиция расценила это как "неповиновение" ее законным требованиям", — рассказали в "Яблоке".

Всех троих доставили в отдел полиции для составления протокола. Домой их отпустили только в три часа ночи, рассказала Ксения Черепанова в своем Telegram-канале.

Ранее Черепанова рассказывала о подозрительной активности на трех избирательных участках в Новгороде после завершения первого дня голосования.

Фото: Telegram-канал Ксении Черепановой


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама