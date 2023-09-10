Арестованный экс-директор НИИ вакцин и сывороток не признал вину

Бывший директор петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин не признал вину по делу о хищении средств, сообщил 9 сентября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Накануне стало известно об аресте ученого, ему инкриминируют присвоение или растрату крупной суммы денег (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

"В ходе следственных действий Трухин вину в совершении растраты в особо крупном размере не признал, но заявил о своем желании активно сотрудничать со следствием", — рассказал информагентству источник в правоохранительных органах.

Следствие полагает, что своими действиями Трухин причинил ущерб петербургскому НИИ на сумму свыше 436 миллионов рублей. На суде по избранию меры пресечения он просил домашний арест, однако вместо этого ему назначили заключение под стражу до 7 ноября.

Фото: ЗАКС.Ру