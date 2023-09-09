В Петербурге арестовали уволенного на неделе директора НИИ вакцин и сывороток

Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу бывшего директора НИИ Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктора Трухина. Его преследуют по статье "присвоение и растрата" (ч. 4 ст. 160 УК).

По версии следствия, подозреваемый причинил ущерб бюджетному учреждению на сумму свыше 436 млн рублей.

Новость об аресте фигуранта объединенная пресс-служба городских судов преподнесла под заголовком "Нашлась пропажа". У этого есть объяснение: на неделе появилась информация о том, что Трухин исчез и несколько дней не выходит на связь. В ФМБА рассказали, что 4 сентября он был уволен из-за неких хозяйственно-экономических нарушений.

Накануне стало известно об окончании расследования в отношении заместителя Трухина, Андрея Васильева. Васильев, по версии следствия, получил взятку в 36 млн рублей за то, что помог коммерческой компании заключить с НИИ госконтракт на поставку инкубаторного куриного яйца.

Фото: ЗАКС.Ру