В Петербурге будут судить замдиректора НИИ вакцин из-за взятки в 36 млн рублей

В Московский районный суд поступило уголовное дело замдиректора НИИ Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Андрея Васильева, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Фигуранта обвиняют в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, за незаконное вознаграждение в размере более 36 млн рублей сотрудник института помог компании "Стадиум" выиграть госконтракт на закупку инкубационного куриного яйца.

Под арестом Васильев находится с ноября прошлого года. Во время предварительного следствия он отказался давать показания по делу.

Накануне стало известно об исчезновении директора НИИ Виктора Трухина. В ФМБА рассказали, что 4 сентября его уволили из-за неких финансово-хозяйственных нарушений.

Фото: ЗАКС.Ру