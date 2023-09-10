Памфилова: Более 140 протоколов о нарушениях составлено в ходе избирательных кампаний

Более 140 административных протоколов было составлено из-за нарушений в ходе избирательных кампаний, сообщила 10 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Всего, по ее словам, комиссия получила 281 обращение в связи с возможными нарушениями на выборах.

"Составлено 143 протокола об административных правонарушениях, связанных с избирательными кампаниями, из них за прошедшие сутки 23", — цитирует Памфилову "Интерфакс".

Глава ЦИК также рассказала о шести уголовных делах, возбужденных в связи с выборами. По ее словам, речь не идет о нарушении непосредственно законодательства о выборах, однако же дела "в целом связаны с обстановкой вокруг избирательного процесса". Это кража агитационных материалов и повреждение машины члена УИК в Екатеринбурге, избиение агитатора в Пермском крае и ложные сообщения об акте терроризма в Москве, Коми и ДНР.

Всего в Центризбирком к настоящему моменту поступило 281 обращение по поводу возможных нарушений на выборах. На горячую линию ЦИК граждане позвонили 3 395 раз.

Ранее стало известно о составлении протоколов на троих кандидатов от "Яблока", участвующих в выборах в городскую Думу Великого Новгорода.

Фото: ЗАКС.Ру