Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нелегальных торговых точек в Шушарах

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с обращением жительницы поселка Шушары, сообщил Информационный центр ведомства 10 сентября. Петербурженка жаловалась на нарушение прав жильцов ЖК "Волна", нынешнее обращение стало вторым с минувшего мая.

"Организация-застройщик СК "Дальпитерстрой" незаконно внесла изменения в проектную документацию. В результате с 2017 года на прилегающей к домам территории вместо детской площадки и зоны отдыха функционируют разгрузочная зона гипермаркета, а также нелегальные торговые палатки", — пересказали суть жалобы в СК.

В ведомстве уточнили, что земельный участок не был передан собственникам помещений. При этом управляющая компания взимает в полном объеме плату за содержание территории. Жители обращались в связи с ситуацией в компетентные структуры, однако безрезультатно.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело в связи с ситуацией и отчитаться о ходе и результатах расследования. В конце июля глава Следкома ставил происходящее на контроль в центральном аппарате силового ведомства.

Впервые Бастрыкин обратил внимание на ситуацию в минувшем мае. Это произошло после получения жалобы, оставленной в комментариях в аккаунте приемной главы СК во "ВКонтакте". Тогда силовик распорядился организовать проверку по факту обращения.

Фото: пресс-служба СК