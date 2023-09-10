Применение админресурса на выборах следует выжечь "каленым огнем", заявила Памфилова

К предстоящим в 2024 году выборам президента России следует выжечь "каленым огнем" применение административного ресурса для повышения явки на избирательных участках, высказалась председатель ЦИК Элла Памфилова. Заявление прозвучало на брифинге 10 сентября.

"К выборам президента мы должны вообще выжечь это [административное давление на избирателей. — ЗАКС.Ру] каленым огнем. Вы знаете, как наши люди, тем более сейчас, относятся к элементам принуждения: не просто с раздражением, мы получаем обратно противоположный результат. Чем больше степень давления на людей, тем больше они сопротивляются", — приводит РИА "Новости" слова Памфиловой.

Глава Центризбиркома призвала внимательно относиться к жалобам на административное давление в связи с выборами, в том числе и анонимным. При этом она заявила, что "почти в 99 % случаев" фамилии и адреса под обращениями якобы оказываются вымышленными, так что при перепроверке их предполагаемые авторы говорят, что ничего не отправляли. По версии Памфиловой, это может свидетельствовать как о "спланированной волне", так и о страхе людей говорить о проблемах.

Также в воскресенье глава ЦИК рассказала о количестве полученных жалоб и составленных протоколов в связи с избирательными кампаниями в России.

Фото: ЗАКС.Ру