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Новости 15:43

В России заблокированы сайты "Грозы" и МХГ

фото ЗакС политика В России заблокированы сайты "Грозы" и МХГ

Сайт студенческого медиа "Гроза" оказался заблокирован на территории России, сообщила его редакция в Telegram-канале утром 10 сентября. Как уточнила "Роскомсвобода"*, также ограничениям подвергся ряд иных ресурсов.

"Вчера ночью нам написал читатель: "А сделайте так, чтобы ваш сайт можно было читать без VPN". Так мы узнали, что сайт "Грозы" больше не открывается в России", — говорится в посте редакции издания.

Авторы уточнили, что заранее готовились к возможности блокировки. Они пообещали в ближайшие дни запустить зеркала основного сайта, чтобы оставаться доступными для читателей.

Согласно информации проекта "Роскомсвобода"*, эта блокировка оказалась не единственной, введенной 9 сентября. Одновременно был ограничен доступ к сайту Московской Хельсинкской группы, ликвидированной согласно решению суда, сайтам проекта "Ковчег", проекта "Продолжение следует" и ряду иных.

*Минюст внес "Роскомсвободу" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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