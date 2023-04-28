Апелляционный суд оставил в силе решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Первый апелляционный суд оставил в силе решение Московского городского суда о ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ), сообщил 28 апреля Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

"Решение <...> о ликвидации Региональной общественной организации "Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений" оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения", — говорился в опубликованном сообщении.

Иск о ликвидации был подан Министерством юстиции после проверки деятельности организации, проведенной прокуратурой. В конце минувшего января Мосгорсуд удовлетворил требование ведомства и постановил ликвидировать правозащитную организацию. После этого Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту МХГ.