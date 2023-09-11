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Новости 10:33

Из-за столкновения с электросамокатом в Петербурге перевернулась иномарка

фото ЗакС политика Из-за столкновения с электросамокатом в Петербурге перевернулась иномарка

В Петербурге случилось новое дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката.

Видеозапись инцидента появилась в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер". Водитель электросамоката решил не слезать с него на пешеходном переходе на Мытнинской набережной. Это стало неожиданностью для автомобилиста. Из-за их столкновения машина влетела в припаркованные автомобили и перевернулась. Самокатчик равновесия не потерял.

Ранее РЖД запретило езду на электросамокатах на всех вокзалах Северо-Западного федерального округа. На прошлой неделе на петербургских улицах начали появляться первые в истории дорожные знаки, запрещающие движение на электросамокатах.

Фото: ЗАКС.Ру


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