Суд потребовал законсервировать дачу Мюзера

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал собственника дачи Мюзера в Зеленогорске законсервировать объект, о чем пишет "Деловой Петербург". Таким образом были частично удволетворены исковые требования КГИОП.

Владельцу дачи в лице Степана Цепалкина отвели на первичные противоаварийные работы полгода. Если он не уложится в срок, то ему придется выплачивать ежемесячную неустойку.

Опрошенные газетой градозащитные эксперты считают, что консервировать деревянное здание уже бессмысленно и что она нуждается в скорейшей реставрации. Последняя практически невозможна без переборки. Наибольшую ценность внутри памятника представляют собой старинные изразцовые печи.

Собственник дачи Мюзера сменился в нынешнем году. Его предшественник так и не начал аварийные и реставрационные работы, которых от него длительное время требовали.

фото: kgiop.gov.spb.ru