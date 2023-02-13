Дачу Мюзера в Зеленогорске приобрели предприниматели Бобрышев и Цепалкин

Деревянная дача Мюзера на Театральной улице в Зеленогорске сменила собственников, сообщил 13 февраля Telegram-канал "SOS СПб СНОС". По информации градозащитников, новыми владельцами постройки стали предприниматели Ян Бобрышев и Степан Цепалкин, известные восстановлением исторических зданий в Петербурге.

"В конце прошлой недели Степан Цепалкин, деловой партнер Яна Бобрышева, закрыл сделку по приобретению объекта культурного наследия "Дача Г.-В. Мюзера" в Зеленогорске на Театральной улице, 9. Фактически памятник приобретен обоими предпринимателями", — сообщили градозащитники. По их информации, после реставрации здание будет использоваться по первоначальному предназначению, то есть станет дачей.

До последнего времени здание принадлежало ООО "СК Карат", которое приобрело его еще в 2012 году. Постройка разрушалась, в ходе акции "Дети против сносов" летом 2022 года градозащитники пытались привлечь внимание в том числе и к ее судьбе. В конце ноября появилась информация о попытке продать дачу на сайте объявлений Avito. В январе полиция в третий раз отказалась возбуждать уголовное дело из-за разрушения памятника.

Новый владелец дачи бизнесмен Ян Бобрышев охарактеризовал ее состояние как "очень плохое", упомянув в том числе обрушение крыши и перекрытий в нескольких местах. "Стены утратили несущую способность, скорее всего, реставрировать здание придется методом переборки. При этом по вопросу сохранения резного декора, интерьеров, печей, каминов можно выдохнуть. Их будем реставрировать наиболее бережным способом", — приводит его слова Telegram-канал.

Дача Мюзера была построена в конце XIX века, в советское время здесь последовательно располагались клуб, военкомат и ЗАГС. В прошлом году ГК "Реновация" Бобрышева приобрела дом Сабаевых-Замятиных на улице Черняховского с целью его восстановления под жилье. До этого компания Бобрышева приобрела с той же целью пять исторических зданий на Тележной улице.

Фото: kgiop.gov.spb.ru