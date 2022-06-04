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Новости 16:53

У нескольких исторических зданий в Петербурге проходит акция "Дети против сносов"

фото ЗакС политика У нескольких исторических зданий в Петербурге проходит акция "Дети против сносов"

В Петербурге 4 июня градозащитники собрались у дореволюционных зданий, которым угрожает снос, с тем чтобы выразить свой протест. Синхронная акция, организованная движением "Живой город", получила название "Дети против сносов", поскольку главным атрибутом стали тематические детские рисунки.

Противники застройки с детскими художественными работами в руках собрались возле бывшего НИИ бумажной промышленности на площади Мужества, дачи Мюзера в Зеленогорске, дома Лермонтова (Садовая улица, 61), дома Лапина (Рижский проспект, 26), манежа лейб-гвардии Финляндского полка (20-я линия Васильевского острова, 19), бань Екимовой (Малый проспект Петроградской стороны, 4), а также на Шлиссельбургском шоссе, где градозащитники пытаются спасти мощение XVIII века.

Отметим, что на уходящей неделе после коллективных жалоб градозащитников и муниципальных депутатов Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников КГИОП. Дело связано с работами, которые ведутся на территории исторического дома Лапина на Рижском проспекте. Комитет успел выпустить свое заявление относительно ситуации с историческими зданиями и претензий силовиков.

фото: Живой город / Telegram


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