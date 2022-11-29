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Новости 17:17

Историческую дачу Мюзера заметили продающейся на Avito

фото ЗакС политика Историческую дачу Мюзера заметили продающейся на Avito

Дачу Мюзера в Зеленогорске, являющуюся памятником дореволюционной деревянной архитектуры, выставили на продажу на сервисе Avito.ru, о чем пишет издание "Бумага". Продавец в лице петербургского Фонда имущества рассчитывает получить за объект 25 млн рублей. Таким образом, один "квадрат" обойдется потенциальному покупателю почти в 53 тысяч рублей.

Чиновники из КГИОП в течение десяти лет добивались реставрации от пользователя дачи. В августе профильный комитет пожаловался на отказ МВД возбуждать дело в отношении собственника памятника (ООО "СК Карат") в прокуратуру. Еще раньше градозащитники проводили акции протеста, требуя изъять дачу у собственника, однако с их позицией в Смольном не согласны.

В свою очередь, в МВД до сих пор считали убедительными разъяснения ООО "СК Карат", касающиеся затягивания ремонта.

фото: kgiop.gov.spb.ru


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