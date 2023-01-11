МВД в третий раз отказалось возбуждать дело из-за разрушения дачи Мюзера

Петербургский комитет по госконтролю, использованию и охране памятников получил третий по счету отказ от ОМВД по Курортному району: полиция по-прежнему не хочет возбуждать уголовное дело из-за разрушения исторической дачи Мюзера в Зеленогорске. Между тем, чиновники продолжают настаивать, что действия собственника (ООО "СК Карат") подпадают под ч. 1 ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), и собираются оспаривать решение полиции в прокуратуре.

КГИОП также сообщает, что полученная в декабре документация на проведение противоаварийных работ фактически предполагает демонтаж дореволюционного деревянного здания. В планы исполнителя работ входит использование экскаватора, что в комитете считают недопустимым. Документацию вернули ее разработчику (ООО "Пирон"), указав на множественные нарушения.

В конце прошлого года дачу Мюзера нашли продающейся на электронной площадке Avito.