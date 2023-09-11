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Новости 11:05

"Заминировавший" ресторан в центре Петербурга мужчина получил уголовное дело

фото ЗакС политика "Заминировавший" ресторан в центре Петербурга мужчина получил уголовное дело

В минувший уик-энд петербургские полицейские получили сигнал о якобы заложенной бомбе в ресторане по адресу Невский проспект, 96. Он поступил от нетрезвого уроженца Татарстана, посетившего это заведение общепита, передает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Силовики, прибыв на место, задержали сообщившего о террористической угрозе гражданина и оформили на него протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

Административным делом сюжет не закончился: задержанный стал фигурантом дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК). Ему может грозить до пяти лет заключения.

Фото: ЗАКС.Ру


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