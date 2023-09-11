Песков: Реальную конкуренцию Путину на выборах никто составить не может

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что его начальник еще не принял решение об участии в выборах марта 2024 года. Техническая подготовка к электоральному мероприятию пока не началась.

"Но если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, наверное, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе никто составить не может", - произнес он в интервью РБК.

Месяц назад Песков заявил, что Путин победит на выборах с более чем 90 процентами голосов. О предстоящих выборах официальный представитель Кремля сказал, что "это не совсем демократия".

Впервые Путин был избран главой государства в 2000 году.

фото: kremlin.ru