Вакантный мандат депутата ЗакСа Ленобласти достался единороссу

В Ленобласти в ходе двухдневного голосования 9 и 10 сентября избирался, помимо муниципальных депутатов, депутат ЗакСа от Сертоловского одномандатного избирательного округа №5.

Как сообщает пресс-служба законодательного органа, победа на довыборах досталась кандидату от "Единой России" Сергею Мачинскому. За него проголосовало 69,27% избирателей.

Всего в областном ЗакСе 50 депутатских мест. Две трети из них заняты единороссами.

Мачинский - спецпредставитель губернатора Александра Дрозденко в зоне военной спецоперации.

Фото: Сергей Мачинский/ "ВКонтакте" (скриншот видео)