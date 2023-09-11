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Новости 15:50

Шишкина обратилась в КИО из-за кладбища первых строителей Петербурга

фото ЗакС политика Шишкина обратилась в КИО из-за кладбища первых строителей Петербурга

Депутату ЗакСа Марине Шишкиной удалось узнать, что земля на углу Сытнинской и Кронверкской улиц не находится в залоге у банка "Санкт-Петербург". Место примечательно тем, что под ним находятся захоронения первых строителей города. Жители Петроградской стороны, с которыми Шишкина солидарна, хотят видеть на этом перекрестке сквер.

Вновь открывшиеся обстоятельства побудили депутата обратиться в комитет имущественных отношений. Шишкиной представляется разумным обменять интересующую ее частную землю на эквивалентный участок в каком-либо другом месте города.

Впрочем, борьба за создание сквера первостроителей пока идет непросто: соответствующие поправки не стали включать в проект нового Генплана.


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Шишкина Марина Анатольевна 




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