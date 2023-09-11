Шишкина обратилась в КИО из-за кладбища первых строителей Петербурга

Депутату ЗакСа Марине Шишкиной удалось узнать, что земля на углу Сытнинской и Кронверкской улиц не находится в залоге у банка "Санкт-Петербург". Место примечательно тем, что под ним находятся захоронения первых строителей города. Жители Петроградской стороны, с которыми Шишкина солидарна, хотят видеть на этом перекрестке сквер.

Вновь открывшиеся обстоятельства побудили депутата обратиться в комитет имущественных отношений. Шишкиной представляется разумным обменять интересующую ее частную землю на эквивалентный участок в каком-либо другом месте города.

Впрочем, борьба за создание сквера первостроителей пока идет непросто: соответствующие поправки не стали включать в проект нового Генплана.