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Новости 16:38

Шишкина поспособствует созданию сквера на углу Кронверкской и Сытнинской улиц

фото ЗакС политика Шишкина поспособствует созданию сквера на углу Кронверкской и Сытнинской улиц

Петербургские политики, чиновники и общественные деятели встретились 14 июня на месте кладбища первых строителей города, где градозащитники хотят видеть благоустроенную зеленую зону. Сегодня участок земли представляет собой пустырь. Мероприятие, прошедшее на углу Кронверкской и Сытнинской лиц, осветила в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Марина Шишкина.

Вместе с ней идею создания сквера поддержали омбудсмен Светлана Агапитова, а также коллеги по городскому парламенту Борис Вишневский и Дмитрий Павлов.

По признанию Шишкиной, до реализации идеи пока далеко. Пока неизвестны планы собственника участка земли относительно его дальнейшего использования. Беспартийный депутат пообещала, что при обсуждении Генплана будет добиваться присвоения проблемной территории статуса "тематический парк".

В прошлом году КГИОП исключил пустырь на Петроградской стороне из списка выявленных объектов культурного наследия.

фото: Марина Шишкина / Telegram


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 
Павлов Дмитрий Геннадьевич 
Шишкина Марина Анатольевна 




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