КГИОП: Кладбище первых строителей Петербурга исключено из перечня выявленных памятников

Начатую петербургскими активистами борьбу за сохранение кладбища первых строителей города прокомментировали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). По данным чиновников, нынешний статус объекта на углу Кронверкской и Сытнинской улиц не позволяет защитить его от возможной застройки. При этом себе в заслугу комитет ставит включение ценного для археологов объекта в перечень выявленных памятников. Дальше события развивались уже по сценарию Минкульта.

"В 2015 году, на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы, объект исключен из перечня выявленных объектов культурного наследия. С 2015 года по настоящее время заявления о включении данного участка в перечень выявленных объектов культурного наследия или соответствующая информация от министерства культуры не поступали", - рассказали изданию MR7.

Ранее градозащитники, упрекая КГИОП в бездействии, попросили главу Следственного комитета Александра Бастрыкина поспособствовать спасению объекта, после чего была инициирована доследственная проверка.

Напомним, на Петроградской стороне в середине прошлого десятилетия обнаружили фрагменты кладбища XVIII века и останки сотен человек.