Петербургскому священнику добавили обвинение в разбое

Василеостровский районный суд Петербурга продлил до 12 октября домашний арест священнику Василию Бойко, которого с мая нынешнего года преследуют по делу о похищении человека. Объединенная пресс-служба городских судов сообщает, что в деле появилась новая статья - "разбой" (п."б" ч. 4 ст. 162 УК с применением ч. 1 ст. 30, ч.3 ст. 33 УК).

По версии следствия, настоятель церкви Святого Великомученика Афинского собирался похитить джип Ford, принадлежащий потерпершему.

Напомним, Бойко инкриминируют попытку организовать похищение коллеги. За это действие он был готов отдать 60 тысяч рублей. Его задержали с поличным во время передачи денег.

Фото: ЗАКС.Ру