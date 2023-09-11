Число отравившихся готовой едой в Петербурге продолжает расти

Роспотребнадзор в Петербурге обновил данные о массовом отравлении готовой едой производства АО "Грин Бокс", купленной через сервис доставки "Самокат".

Если накануне случаев острой кишечной инфекции было зафиксировано 171, то за прошедшие сутки их стало уже 248. В их число входят два ребенка. В 28 случаях у пациентов обнаружена Salmonella.

В больницах помощь оказывают 129 отравившимся гражданам, включая двоих детей. Ведомство готово представлять интересы потерпевших в судах.

Ранее в связи с инцидентом СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Фото: ЗАКС.Ру