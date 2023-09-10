СК возбудил уголовное дело из-за массового отравления в Петербурге

Специалисты Роспотребнадзора к утру 10 сентября выявили 171 случай острой кишечной инфекции в Петербурге среди клиентов службы доставки "Самокат", заказавших еду Greenbox. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Двое из пострадавших не достигли совершеннолетия. В стационарах города находятся 99 человек, в том числе оба ребенка.

"Согласно результатам лабораторных исследований методом ПЦР, у восьми заболевших обнаружена Salmonella", — рассказали в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, бактерия выявлена в продукции АО "Грин Бокс".

Роспотребнадзор временно запретил деятельность компании, чтобы воспрепятствовать возникновению новых случаев отравления. В службе сообщили о готовности содействовать пострадавшим в составлении досудебной претензии к АО "Грин Бокс" и ООО "Умный Ритейл", владеющим брендом "Самокат".

Накануне вечером Главное следственное управление СК по Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ) в связи с инцидентом. "Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления", — заявили в ведомстве.

До этого прокуратура Невского района рассказала о начале проверки в связи с информацией о массовом отравлении горожан.

О случае массового отравления готовой едой петербургское управление Роспотребнадзора сообщило вечером 8 сентября. Перед этим отравление было выявлено в школе № 608 Кировского района, там насчитали свыше 50 потерпевших.

Фото: spb.sledcom.ru